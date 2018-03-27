An Old Palestinian Man Injured as Israeli Violence Continues in the West Bank (VIDEOS)

By Palestine Chronicle Staff
Ayseir Suliaman, 68 years old, was injured after being brutally attacked by Jewish settlers while plowing his land in Howwara town near Nablus.
Tayseir Suliaman 68 tahun terluka setelah diserang secara brutal oleh penjajah Israel ketika sedang membajak tanah di Kota Howwara dekat Nablus . Tayseir Suliaman 68 years old was injured after being brutally attacked by Israeli colonists while plowing his land in Howwara town near Nablus . . Sources : eye.on.palestine . #PalestineUpdate #BreakingNews #beritapalestina #TayseirSuliaman #BrutallyAttacked #Israel #FreePalestine #SaveAlQuds #SaveAlAqsha
In Hebron, tens of Israeli soldiers raided Bani Dar neighborhood in Hebron (Al-Khalil) and arbitrary body searched the residents who were walking by.
🇵🇸#Palestine || #Video || Hebron : Tens of Israeli occupation forces invade Bani Dar neighborhood in Hebron, and arbitrary body search the residents walking by.. . . عشرات الجنود الاسرائيليين يقتحمون حارة بني دار في البلده القديمه من مدينة الخليل وينكلون بشاب وتفتيشه وقتياده الى جهه مجهوله . #Türkçe : #Filistin : Onlarca israil işgal askerleri, El Halil'in Bani Dar mahallesini istila etti ! Ve yolda yürüyen mahalle sakinlerine nedensiz , gelişigüzel üst araması yapıldı ! . Via Human Rights Defenders
Also in Hebron, Jewish settlers, with the help of several soldiers, broke into the home of Al-Za’tari family, at night, near al-Ibrahimi mosque.
🇵🇸#Palestine || #Video || #Watch: Israeli colonizers with the help of soldiers break down the doors and break into the home of Al-Za'tari family moments ago near al-Ibrahimi mosque in Hebron. . . مستوطنون يستولون على منزلين قرب المسجد الابراهيمي في الخليل . #Türkçe : #Filistin : işgalci askerlerin desteği ile haneye tecavüz !! israilli sömürgeciler askerlerin de yardımıyla, El Halil'de İbrahim camii yakınlarındaki Al Za'tari ailesinin evinin kapılarını kırdılar ve zorla içeri girdiler !
(PC, Social Media)
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