ISRAEL (contd) – A Poem

By Niall McDevitt

THE STATE LAND // THE NO-GOS // THE SEAM // THE BUFFER //

THE ANNEX //

THE WALL // THE FENCE // THE BARRIER // THE WALL // THE FENCE //

THE BARRIER // THE SLABS // THE BARBS // THE MOUNDS // THE TRENCHES//

THE PATROLS // THE TOWERS // THE MINEFIELDS // THE LENSES// THE CHECKPOINTS //

THE SETTLEMENTS // THE SECTIONS // THE SATELLITES// THE SEGMENTS // THE STRIPS //

THE ROUTES // THE BYPASSES // THE TUNNELS // THE BRIDGES // THE HIGHWAYS //

WHITE PLATES // GREEN PLATES //YELLOW PLATES // RED PLATES //BLACK PLATES //

THE LEVELS // THE NODES // THE CLUSTERS // THE ZONES // THE ENCLAVES//

THE WALL // THE FENCE // THE BARRIER // THE WALL // THE FENCE //

THE BARRIER // THE VOLTAGE // THE RADARS // THE IMAGING // THE

SENSORS //

THE OPS // THE TRANSFERS // THE WRIT // THE BULLDOZERS //

THE FLAGS //

THE TANKS //THE UZIS // THE UAVS // THE QUADS // THE SKUNK-SPRAY//

A CLOVER MAP //OF CENTRES // OF BASES // OF PRISONS //

THE OUTPOSTS // THE CROSSINGS // THE ROADBLOCKS // THE GRIDS // THE AIRSPACE

– Niall McDevitt contributed this poem to The Palestine Chronicle